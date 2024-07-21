После поступления в магистратуру студент должен предоставить в ТЦК некоторые документы, чтобы получить отсрочку, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и бакалаврам до поступления в магистратуру могут вручить повестку и забрать на службу, однако после зачисления на дневную форму обучения, человек может подать в территориальные центры комплектования и соцподдержки документы, подтверждающие статус студента, и заявление на отсрочку от призыва.

В ТЦК и СП нужно предоставить приказ о зачислении в высшее учебное заведение, справку из учебного заведения, рассказал юрист Дмитрий Франчук агентству "РБК-Украина". "Таким образом, если его зачислят в магистратуру после мобилизации, он может быть освобожден от военной службы на основании его студенческого статуса и отпущен на учебу", - отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что, если студент выполнит все условия, необходимые для получения отсрочки от мобилизации на период обучения, то ТЦК должен ему ее предоставить.

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Важные новости Украины - сегодня это стоит знать о мобилизации

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение на украинскую землю, в нашем государстве введена мобилизация. Военнообязанными в Украине считают мужчин и женщин-медиков, которым 18-60 лет. Под мобилизацию подпадают мужчины, которым исполнилось 25 лет.

Адвокат Андрей Межирицкий говорил, что 18-летним студентам, которые решат учиться в высшем учебном заведении заочно, но имеют приписное удостоверение (стоят на учете призывников), не грозит мобилизация без их согласия.

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