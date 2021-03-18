После скандала, который возник на фоне "романа" 8-летней блогерши Миланы Маханец и 13-летнего подростка, аккаунты обоих детей заблокировали в сети LIKEE.
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Об этом в Facebook сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
"После инцидента, который приобрел резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, что они возмущены таким контентом", - сообщил омбудсмен.
Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале
- Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.
- 8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.
- Накануне правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец. По ее словам, роман между детьми был постановкой с целью пиара.
- Сейчас с аккаунта Миланы Маханец в Instagram исчезли самые провокационные снимки с ее 13 летним «парнем».
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