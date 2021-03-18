8-летняя модель и блогер Милана Маханец попала в скандал из-за откровенных фото с 13-летним подростком Павлом Паем.

После скандала, который возник на фоне "романа" 8-летней блогерши Миланы Маханец и 13-летнего подростка, аккаунты обоих детей заблокировали в сети LIKEE.

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Об этом в Facebook сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"После инцидента, который приобрел резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, что они возмущены таким контентом", - сообщил омбудсмен.

Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале

Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публиковала фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по этому поводу.

Накануне правоохранители допросили мать 8-летней Миланы Маханец. По ее словам, роман между детьми был постановкой с целью пиара.

Сейчас с аккаунта Миланы Маханец в Instagram исчезли самые провокационные снимки с ее 13 летним «парнем».

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Автор: Екатерина Лиманская