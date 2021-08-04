Лишь недавно вышла "гастрономически-патриотическая" серия новых видеоклипов Михаила Поплавского ("Сало", "Украинские вареники", "Украинский борщ"), и вот маэстро взялся за тему семьи.

На прошлой неделе вышел клип "Сын мой", а уже 3 августа в Киевском университете культуры состоялась презентация концертного клипа на песню "Батько". Впервые эту песню в исполнении Михаила Поплавского, украинцы услышали еще лет 10 назад.

Мощное видео, снятое с использованием современных мировых технологий, рассчитано на новое поколение, на молодежь. Целью которого было напомнить о ценности родительской любви. И слезы, выступившие на глазах у зрителей, доказывают, что создатели клипа сумели достучаться до сердец каждого.

"Песня "Батько" – о вечных человеческих ценностях! Родительской любви, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к Родине. Закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители - это святые люди для каждого из нас! Любите и цените своих родителей. Берегите их, пока они живы!"- сказал Михаил Поплавский.

Теплые воспоминания о детстве

Ценители творчества Михаила Михайловича уже привыкли к его ярким клипам, и "Батько"– снят в сдержанной, сугубо "мужской" стилистике – в темных цветах.

"Отец работал ездовым на ферме и все мое детство у нас были лошади. Я даже помогал отцу ими управлять. А еще, когда я был взрослым, я приехал к отцу и он мне сказал: Михаил, мои годы пролетели как один день, так что наслаждайся каждым мгновением и живи на все сто. И я до сих пор придерживаюсь этого родительского наставления", – вспоминает Михаил Михайлович.

Батько! Ти мене просив:

Сину, гідним чоловіком будь!

Батько! Ти благословив

На щасливу путь! На щасливу путь!

На видео быстро бегут свободные лошади, которые словно переносят всех обратно в детство. А за ними появляется ретро-фото Михаила Поплавского-старшего. В глазах его покой и мудрость – и эти качества он сумел передать своим детям.

Еще одной неожиданностью стало выступление сводного мужского хора факультета музыкального искусства КНУКиИ - 20 статных красавцев, которые съехались по приглашению ректора со всей страны. Все хористы одеты в смокинги, что придало необычайной торжественности видео, а масштабное и мощное исполнение песни сделало ее настоящей одой отцу.

Елена Винярская на этот раз отказалась от шоу с постановкой танцев в пользу многоголосного пения. Режиссер мастерски соединила современность и классику и сумела в виртуальной реальности передать настоящие чувства.

Возможность вспомнить наших родителей

"Спасибо, Михаил Михайлович, что вы поднимаете темы вечных ценностей: предыдущий клип о сыне, сейчас об отце. Вы – великий украинец. Я смотрел клип и вспоминал своего папу, – так поздравил с выходом нового клипа Павел Зибров. И также отметил особенности оранжировки. – Припев, когда поет мужской хор, напоминает церковное пение и это дает колоссальную энергетику".

Напомним, что Михаил Михайлович и сам отец. Поэтому поздравить его с премьерой пришли невестка Алина и сын Александр, поблагодарив за родительскую любовь.

Приехали на праздник и гости из-за океана. Автор песен Наталья Багмут, которая сейчас живет в Калифорнии, рассказала, что украинцы в США знают и любят песни Михаила Поплавского.

"Поэтому хочу наградить вас орденом "За популяризацию украинской песни в Америке", – сказала Багмут, вручая маэстро почетный диплом.

Презентацию посетил также и третий Президент Украины Виктор Ющенко. Он отметил значительный вклад ректора КНУКиИ в украинскую культуру, ведь именно благодаря культуре человек осознает, кто она есть на самом деле.

"Это хорошая возможность вспомнить сегодня наших родителей, - отметил Виктор Андреевич. - Сказать о них доброе слово. Когда я смотрю на фотографию отца Михаила Михайловича, то вижу глубокую философию в его взгляде. Видно, что это очень добрый человек, который не сделал никому зла, честно и достойно прожил свою сложную жизнь".

4 часа понадобилось команде, чтобы отснять клип.

20 хористов приняло участие в съемках. Это, вероятно, сделало его самым массовым среди всех клипов Михаила Поплавского.

Это уже 15-й клип Михаила Поплавского, который снимали с помощью современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Режиссер - известная клипмейкерша Елена Винярская.

Второй режиссер - Михаил Харченко.

Оператор-постановщик – Дмитрий Мислинчук.

3D-графика, виртуальная реальность "Unreal Engine", виджей, видеодизайн создавались компанией "Pravdin Production".

Автор: Иван Бойко