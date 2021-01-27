Четыре подобных объекта осенью 2020 года уже были установлены в Бабьем Яру.

В Киеве Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" откроет новую инсталляцию в Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Инсталляцию "Взгляд в прошлое" откроют на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки. Ее автором является директор департамента концептуальных разработок и исследовательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", художница и архитектор Анна Камишан.

"В два каменных валуна вмонтированы монокуляры с фотографиями немецкого военного фотографа-пропагандиста Иоганнеса Геле, который осенью 1941 года сделал серию цветных снимков в оккупированном Киеве. Эти кадры являются важными документами и свидетельствами ужасного преступления, которые нацисты совершили в Бабьем Яру", - отметили в КГГА и добавили: "Заглянув во встроенные в валуны объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет тому назад".

Как пояснила Камишан, вся семья по линии её деда была расстреляна нацистами в Харькове во время оккупации. "Мой дед - единственный, кому удалось спастись тогда. Я узнала эту историю уже во взрослом возрасте", - отметила она.

Справка. Инсталляция на проспекте Победы в Киеве является частью серии "Взгляд в прошлое". Четыре подобные объекта осенью 2020 года уже были установлены в Бабьем Яру. Они воспроизводят вид этой территории к началу октября 1941 года сразу после массовых расстрелов 29-30 сентября, и размещены на определенных с помощью 3D-моделирования точках - именно там, где немецкий фотограф их снял.

Только в течение двух дней - 29-30 сентября 1941 года - в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 тысячи евреев.

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Автор: УНИАН