Многие выпускники Донецкого государственного университета внутренних дел пополняют ряды правоохранителей Мариуполя и Донецкой области.

"Метинвест" помог Донецкому госуниверситету внутренних дел, выделив вузу 1 млн грн. Средства направлены на улучшение практической подготовки студентов учебного заведения.

Многие выпускники этого вуза становятся правоохранителями в Мариуполе и Донецкой области. А группа компаний, помогая им в подготовке, вносит свой вклад в поддержку безопасности региона.

Читайте также"Метинвест" восстанавливает начальную школу на ДнепропетровщинеБлагодаря направленным средствам курсанты смогут отработать все навыки, необходимые им в профессии, отметил Иван Голтвенко, директор по персоналу и администрации МК "Азовсталь" (входит в группу "Метинвест").

Как заявил руководитель управления Нацполиции в Донецкой области, генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин, выделенный 1 млн грн поможет будущим работникам полиции совершенствовать свою служебную подготовку.

Напомним, ранее "Метинвест" поддержал программу релокации высших учебных заведений в Мариуполе и инвестировал в это около 50 млн грн. Средства пошли на обустройство корпусов и общежитий сразу для трех университетов.

Автор: Григорий Бондарь