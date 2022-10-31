Метинвест стал одним из самых крупных поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине.

С начала полномасштабной войны группа Метинвест поддержку армии, мирных жителей и своих сотрудников компания направила 2,1 млрд грн.

Более половины это суммы, а именно 1.4 млрд грн, направлены на поддержку военных в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Метинвест стал одним из самых крупных поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В частности, передал ВСУ, другим силовым структурам, спасателям и медикам 150 тыс. бронежилетов – это каждый десятый бронежилет в украинской армии. Большая часть пластин для этих бронежилетов была произведена из спецстали Метинвеста на предприятиях группы.

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Металлурги разработали защитные конструкции для военных – мобильные укрытия. На фронт уже отправили 29 металлических укрытий для укрепления окопов. Компания планирует ежемесячно производить и передавать на передовую 30 таких укрытий.

Также компания закупает амуницию и технику для защитников Украины. Недавно военные получили новое дефицитное оборудование – 15 спутниковых артиллерийских комплексов по наведению огня

"Для Украины Метинвест – надежная опора. Это тысячи людей, которые вкладывают душу в свое дело, заботятся о земляках и служат в рядах ВСУ. С первого дня войны Метинвест помогает стране быть сильной. Мы везде, где нужна поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

При этом предприятия серьезно пострадали от военных действий, нарушенной логистики, падения цен на продукцию. Компания заявляет, что работает на уровне 30–50% довоенных мощностей.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд. грн.