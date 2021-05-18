Завершить работы по реконструкции городского пирса планируют к сентябрю 2021 года.

Группа компаний «Метинвест» в рамках программы «Больше чем сталь» инвестирует более 12 миллионов гривень в проект реконструкции правой стороны городского пирса в Мариуполе.

Как рассказали в компании, в частности, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича обеспечивает поставку необходимых стройматериалов, а специалисты ремонтного предприятия «Метинвест-Промсервис» проводят восстановление основания пирса.

Так, для восстановления основания пирса металлурги изготовят и доставят почти 34 тонны горяче- и холоднокатаных листов, а также дополнительно закупят 30 тонн металлических уголков, арматуры и электродов, более 300 кубометров бетона, тонну лакокрасочных материалов, растворители, полиэтиленовую пленку, цемент, кварцевый песок и гернитовый шнур.

Отмечается, что к работам приступили еще в апреле, когда сотрудники «Метинвест-Промсервиса» провели геодезическую съемку, по результатам которой выставили «маяки» – обозначили верхнюю и нижнюю точки с учетом необходимого уклона пирса. Сейчас 16 специалистов цеха ремонта зданий и сооружений предприятия в две смены производят демонтаж старых конструкций и бетона с учетом выставленных маяков, а также выполняют сборку и монтаж армирующей сетки и закладных элементов обрамления пирса.

На объекте при этом задействована компактная, но одновременно мощная спецтехника предприятия – мини-кран Jekko и вилочный погрузчик Caterpillаr.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2021 года. Когда основание пирса будет восстановлено, подрядчики Мариупольского городского совета установят новое ограждение с вмонтированными LED-светильниками и лавочки с урнами.

«Группа «Метинвест» продолжает реализовывать совместный с городом проект по реконструкции любимого места отдыха мариупольцев – пирса. В полном объеме будут обеспечены строительные материалы для восстановления основания и покрытия пирса и выполнены все необходимые строительные работы. Ко дню города все работы по созданию единого современного пространства возле мариупольского яхт-клуба будут завершены», – отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы «Метинвест» Елена Кондалова.

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Автор: Иван Бойко