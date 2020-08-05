Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" нашел новые имена жертв нацистской оккупации Киева

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» за последнее полугодие нашел имена 867 людей, павших жертвами нацистской оккупации Киева в 1941-1943 годов. Поисковые работы проведены под эгидой проекта «Имена», позволившего систематизировать, упорядочить и верифицировать объединенный список погибших, содержащий более 18 тысяч имен.

«Цель Мемориального центра «Бабий Яр» – восстановить историческую память и найти полную информацию обо всех погибших в Бабином Яру и их родственниках, а также о людях, которые жили в то время в Киеве. Мы объединили данные всех существующих мартирологов – списки погибших, книги памяти, архивные данные в единую универсальную базу, чего до нас никто не делал», - отмечает Анна Фурман, возглавляющая проект «Имена».

Руководитель проекта подчеркнула, что поисковые работы ведутся по всем жертвам нацистского террора вне зависимости от этнической принадлежности и политических взглядов. В частности, ищутся имена всех, кто умер во время оккупации от рук нацистов и чье место захоронения неизвестно, гражданские лица и военнопленные, убитые в Бабьем Яру, Сырецком лагере и тюрьмах, а также убитые или пропавшие без вести члены советского и националистического подполья.

В исследовательскую группу проекта «Имена» входят ученые-историки, юристы, специалисты в сфере IT. Проект и объемы исследуемой информации являются уникальными для Украины. Планируется, что в рамках проекта «Имена» в сентябре 2020 будет запущена общедоступная платформа, где каждый желающий сможет получить сведения о погибших либо пропавших без вести во время войны родственниках.

Ранее команда проекта «Имена» оцифровала более 140 тысяч материалов засекреченных картотек периода нацистской оккупации Киева, а также сотни архивных книг ЗАГСов за 1925-1936 годы.

Отметим, Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» – некоммерческая образовательная организация, призванная достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

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