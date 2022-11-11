Женщина призналась, что сегодня поддерживает связь с девушкой, которая согласилась вывезти ее дочь в Запорожье.

Военный медик с "Азовстали" Виктория Обидина рассказала, как ее разлучили с дочерью Алисой во время эвакуации с завода. Она надеялась, что сможет пройти фильтрацию, да так не случилось.

В интервью УНИАН Виктория поделилась, что ее пытались вывести с "Азовстали" с гражданскими 5 мая, но в фильтрационном пункте в селе Безымянное ей сказали, что она не проходит фильтрацию. А дочь должны были отдать в детдом.

Два дня, вспоминает Обидина, ей разрешили жить с Алисой в палаточном городке. Красный Крест разрешил женщине позвонить маме, чтобы посоветоваться, что делать. Договорились, что нужно вывозить дочь в Запорожье.

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"Когда я зашла в палатку, где мы жили, там была девушка, которая увидела, что я расстроена, и спросила, что произошло. Я рассказала, что не прохожу фильтрацию, а ребенка заберут в детдом, и я не знаю, что с этим делать. Она мне предложила помочь вывезти дочь", - говорит Виктория.

И это был для медика единственный шанс не отдать ребенка в детдом. Поэтому Вика согласилась и написала доверенность.

7 мая Обидина решила ехать в Запорожье, надеялась, что ее пропустят с дочкой. Но в Мангуше ее "сняли", хотели и дочку тоже забрать.

"Я попросила, чтобы дочь поехала дальше, они долго советовались, и в конце концов разрешили. Так, Алиса добралась до Запорожья, а я поехала по этапу", - рассказала медик с "Азовстали".

Виктория призналась, что сегодня поддерживает связь с девушкой, которая согласилась вывезти ее дочь в Запорожье: "Мы нашли друг друга. Мы общаемся, возможно, встретимся еще".

Освобождение женщин из российского плена

17 октября 2022 года Украина освободила из российского плена 108 женщин. Это был первый женский обмен.

Освобождены 37 женщин, эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров и 85 - рядовых и сержантов, из них - 35 защитниц из ВСУ, 32 - Военно-морских сил, 12 - Терробороны, 8 - Нацгвардии, включая 2 с "Азова", 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы и 12 гражданских.

Также известно, что Украина вернула медика Викторию Обидину с "Азовстали", которую россияне разлучили с 4-летней дочерью.

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