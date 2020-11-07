Маркив напомнил, что находился три года и три месяца в колонии строгого режима.

Оправданный итальянским судом украинец Виталий Маркив рассказал о своем пребывании в колонии в Италии.

Об этом шла речь в эфире Свободы Савика Шустера.

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На вопрос ведущего, что тот чувствовал, когда услышал приговор суда о 24 годах тюрьмы, военный лишь ответил: «не передать».

Марков пояснил, что судья дала больший срок заключения, чем того просил прокурор, поскольку обвиняемый отказывался сотрудничать с правоохранительными органами.

"Их понимание не сотрудничества со следствием не является корректным. Потому что они от меня хотели такой информации, которую я не был в состоянии предоставить. А на ту информацию, которую запрашивали, я отвечал: делайте запрос в МВД, Минобороны. Если они письменно авторизуют – буду предоставлять информацию. Но им это не подходило", - сказал Маркив, заметив, что является украинским военным и давал присягу.

Маркив напомнил, что находился три года и три месяца в колонии строгого режима. Заключенные спрашивали у мужчины, за что того привлекли к ответственности, однако украинец отвечал, что является военнослужащим и не имеет никакого отношения к криминальному миру.

«Понимал, что это будет трудно (ждать оправдания – УНИАН), не так быстро, особенно после первого осуждения. Потому что если в начале у меня еще были какие-то сомнения – после вынесения приговора это было трудно», - отметил он.

Маркив также отметил, что считает виновниками в таком несправедливом судилище Россию.

«Я понял, откуда ветер дует – со стороны агрессора, потому что когда в мотивировочной части пишут, что сепаратисты «своей жизнью рисковали и защищали журналистов», а военнослужащие «со скуки» стреляли, это не соответствует действительности», – сказал военный.

Дело Маркива: суд и возвращение в Украину

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккеллі и российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркива. Рассмотрение жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года, однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

В жалобе сторона защиты просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

24 октября на предыдущем заседании защита Маркива предоставила апелляционному суду неопровержимые доказательства его невиновности.

С ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

4 ноября Маркив прибыл в Киев.

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Автор: Яна Ставская