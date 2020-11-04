Кассационная инстанция в Италии может либо подтвердить оправдательный приговор Виталию Маркиву, либо передать его дело на рассмотрение в другой апелляционный суд.

Итальянские прокуроры обжаловали в кассационном суде оправдательный приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, который был безосновательно приговорен к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве в 2014 году на Донбассе журналиста Андреа Роккелли.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в аэропорту «Киев» во время встречи Маркива, который сегодня прибыл из Италии в Украину.

По словам Денисовой, кассационная инстанция в Италии может либо подтвердить оправдательный приговор Маркиву, либо передать его дело на рассмотрение в другой апелляционный суд.

Полный текст оправдательного приговора Маркиву будет обнародован в течение 90 дней.

Также она считает, что Маркив имеет основания подать жалобу в Евросуд по правам человека из-за незаконного преследования правоохранительными органами Италии, но решение об этом должен принять сам нацгвардеец вместе с адвокатами.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что успех в миланском суде в значительной степени был обеспечен тем, что следователи СБУ провели собственное расследование и предоставили доказательства того, что Маркив никоим образом не мог быть причастным к убийству в 2014 году итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском.

В то же время он подчеркнул, что Украина намерена продолжить расследование и установить, кто именно убил Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

«Расследование гибели итальянского журналиста Роккелли и его переводчика Миронова продолжается, и мы будем находить тех, кто причастен к их гибели, хотя нужно понимать, что там тогда происходили боевые действия, и все должны понимать, что в Славянске стреляют и убивают», - сказал он.

По мнению Геращенко, сейчас главное - итальянский суд в составе двух профессиональных судей и четырех присяжных признал Маркива невиновным в инкриминируемом ему преступлении.

В свою очередь, Денисова, которая присутствовала на судебных заседаниях по делу Маркива, рассказала, что доказательства стороны обвинения были «неубедительными».

«Исследование доказательств фактически не происходило, потому что они не были представлены суду», - добавила омбудсмен.

Дело Маркива: детали

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября 2019 года Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву.

24 октября 2020 года на заседании апелляционного суда адвокаты представили неопровержимые доказательства невиновности украинца.

3 ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива.

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Автор: Виктория Токарева