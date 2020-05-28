"Хайповать на этой теме не стоит": глава Госкино прокомментировала ситуацию в Довженко-Центре

Председатель Госкино заявила, что Центр Довженко подчиняется не Госкино, а Министерству культуры.

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Марина Кудерчук прокомментировала ситуацию с финансированием Довженко-Центра. Она заявила, что финансирование происходит по рекомендациям Минфина, и «сокращаются все бюджеты, не только Довженко-Центра».

Об этом Марина Кудерчук заявила в интервью Радио НВ.

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На вопрос о том, что «Довженко-Центра бюджет сокращен в три раза», председатель Госкино ответила:

«Давайте не передергивать факты. На сегодня паспорт не утвержден, есть рекомендации Минфина, которые мы выполняем и сейчас дорабатываем по рекомендациям. Сокращаются все бюджеты, не только Довженко-Центра, поэтому я считаю, что хайповать на этой теме не стоит».

Кроме того, Кудерчук добавила, что «Центр Довженко не подчиняется Госкино, он подчиняется Министерству культуры, поэтому это вопрос не ко мне». «Наше отношение к Центру Довженко - это только помощь через программу, небольшая. Все вопросы к Министерству», - сказала она.

Также председатель Госкино подчеркнула, что не знакома лично с директором Довженко-центра Иваном Козленко. «Я не понимаю, что говорит Козленко, я с ним даже не знакома, все наше общение на уровне писем. Его приглашали в Госкино, но он отказался по неизвестным мне причинам приехать, у нас официальная переписка и все. У меня ни с кем никаких вендетт нет, тем более, что я его даже не знаю», - заявила Кудерчук.

«Я открыта к любому диалогу. Все государственные предприятия в сфере кинематографа - мы общаемся, я их приглашаю к себе, они приглашают на экскурсии. Киностудия имени Довженко, Кинематека, Кинохроника - я на всех предприятиях была и они ко мне приезжали. Я не могу силой притащить к себе господина Козленко», - добавила она.

Ранее Национальный центр Александра Довженко обнародовал официальное заявление о катастрофической ситуации - состоянии неплатежеспособности из-за того, что оборотные средства предприятия исчерпаны.

В четверг, 28 мая, директор Довженко-Центра Иван Козленко сообщил, что в Центре идет обыск, его ведут Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

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