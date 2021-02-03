Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года.

Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио", передает LB.ua.

"Мы ожидаем, что аукционы начнутся в этом месяце, в феврале. Наверное, объявление о начале таких аукционов будет примерно через неделю, через две. То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу ... К концу марта, я думаю, мы будем понимать, кто покупатель и какую сумму он заплатит", - сказал Малюська.