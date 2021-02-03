Министр юстиции Денис Малюська заявляет, что первые аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале 2021 года.
Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио", передает LB.ua.
"Мы ожидаем, что аукционы начнутся в этом месяце, в феврале. Наверное, объявление о начале таких аукционов будет примерно через неделю, через две. То есть процесс уже начался, мы документы на приватизацию первой тюрьмы уже передали в Фонд госимущества в эту пятницу ... К концу марта, я думаю, мы будем понимать, кто покупатель и какую сумму он заплатит", - сказал Малюська.
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Продажа тюрем в Украине
6 августа Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.
При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу. "Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.
- По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.
- В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.
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