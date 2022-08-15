Неожиданностью для семьи стало то, что на фото их дочери в соцсети отреагировал сам Залужный.

Пользователей Facebook растрогал пост украинки, которая еще весной вывезла свою дочь Александру в Польшу. В нем наша согражданка рассказала, что ее дочь выбрала в качестве подарка для себя газету с портретом главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным.

Как говорится в сюжете ТСН, ребенка зовут Александра Любиш-Кирдей. Свой презент девочка выбрала в одном из варшавских магазинов.

"Мне нравится, что он очень милый и руководит армией, чтобы армия победила. Когда русские подходили к нам, то она защищала", - говорит девочка.

И какой неожиданностью стало для семьи то, что на фото в соцсети отреагировал сам Залужный. Он написал, что за такими детьми - наше будущее. Ведь они верят в ВСУ и их победу.

"Именно в этих малышах - наше будущее. Они искренне верят в нас и в нашу победу. Мы делаем свою работу именно ради вас", - отреагировал главнокомандующий ВСУ.

Справка. Валерий Федорович Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском Житомирской области.

Украинский военачальник, главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 27 июля 2021 года, генерал (с 2022-го).

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