Львовские медики объявили голодовку из-за невыплаты зарплат (фото)

Медики требуют выполнить ряд требований и, в частности выплатить задолженность по зарплате включительно по июль 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter