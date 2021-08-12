Медицинские работники Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с невыплатой им заработной платы.
Об этом заявила председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза медицинских работников Сосновской городской больницы Оксана Гладун в Facebook.
"Медики КП "Городская больница Сосновского городского совета" приняли решение голодать до выполнения требований медицинских работников", – отметила она.
Читайте такжеМедсестры принесли Степанову миски с едой (фоторепортаж, видео)В частности, медицинские работники требуют:
- выплатить задолженность по заработной плате включительно по июль 2021 года,
- выплатить оздоровительные за 2021 год, "ковидные" доплаты,
- сделать перерасчет неправильно начисленных зарплат за 2020 год и выплатить их,
- выплатить компенсацию потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты.
Вас также могут заинтересовать новости