Львовские медики бастуют / фото facebook Оксаны Гладун

Медицинские работники Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку в связи с невыплатой им заработной платы.

Об этом заявила председатель первичной профсоюзной организации Свободного профсоюза медицинских работников Сосновской городской больницы Оксана Гладун в Facebook.

"Медики КП "Городская больница Сосновского городского совета" приняли решение голодать до выполнения требований медицинских работников", – отметила она.

Читайте такжеМедсестры принесли Степанову миски с едой (фоторепортаж, видео)В частности, медицинские работники требуют:

  • выплатить задолженность по заработной плате включительно по июль 2021 года,
  • выплатить оздоровительные за 2021 год, "ковидные" доплаты,
  • сделать перерасчет неправильно начисленных зарплат за 2020 год и выплатить их,
  • выплатить компенсацию потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты.
Львовские медики бастуют / фото facebook Оксаны Гладун

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Автор: Виталий Саенко