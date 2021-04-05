Клименко напомнил, что в компетенции Нацполиции - контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что полиция фиксирует все нарушения работы предпринимателей в период локдауна.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что самые хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений досуга, питания, торговли... ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна», - подчеркнул он.

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Клименко напомнил, что в компетенции Нацполиции - контроль за соблюдением карантинных ограничений.

"Часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечания о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия. Но все же пытается достучаться до правосознания человека», - рассказал он.

В случае, если нарушители карантинных ограничений не реагируют на слова правоохранителей, то у них остаются два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения.

Коронавирус в Украине

В Украине 4 апреля было выявлено более 10,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, умерли 254 человека.

На сегодняшний день в «красной» зоне эпидопасности находятся Киев и 10 областей.

На прошлой неделе в Украине зафиксированы «антирекорды» по количеству больных COVID-19 - их количество превышало по 20 тыс. селовек, также резко увеличилось количество госпитализированных.

Сегодня, 5 апреля, Немчинов предположил, что вскоре в "красную" зону попадут Харьковская и Хмельницкая области.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества COVID-больных за сутки до 25 тысяч в апреле. Сегодня он заявил, что рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля.

Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Денис Прядко