Столичная подземка будет работать, но пускать в нее до 30 апреля будут только по спецпропускам.

Из-за вспышки коронавируса в Киеве решили продлить локдаун еще на две недели - до 30 апреля.

УНИАН объясняет, как будет работать транспорт в столице в условиях продления жестких карантинных ограничений.

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Локдаун до 30 апреля в Киеве: как будет работать транспорт

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать пока только по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Во время брифинга 14 апреля мэр Киева Виталий Кличко отметил, что руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу или по возможности предоставить отпуска.

Как пояснили УНИАН в контакт-центре КГГА, выданные ранее, во время введенного 5 апреля 2021 года локдауна, спецпропуски будут действительны в общественном транспорте.

Локдаун в Киеве: что известно

В Киеве действие жестких карантинных ограничений продлевается до 30 апреля.

До начала мая в городе будут действовать ранее введенные ограничения: остаются закрытыми все школы и детские сады, заведения общественного питания будут работать только на вынос и доставку, не будут работать продуктовые ярмарки.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации был введен жесткий локдаун.

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Автор: Ольга Робейко