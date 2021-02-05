По словам премьер-министра, правительство на сегодняшний день работает над возвращением к модели адаптивного карантина.

Премьер-министр Шмыгаль назвал фейком информацию о том, что в правительстве якобы ведут подготовку к введению локдауна в ряде областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Народный депутат Юлия Клименко (фракция «Голос») спросила премьер-министра, идет ли речь в правительстве о разделе Украины «на две зоны - в локдауне и без локдауна, что половина областей вынуждена будет закрыться в локдауне».

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Шмыгаль ответил: «Это фейковая информация, которую вы сейчас распространяете. Она абсолютно не соответствует действительности».

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас правительство работает над возвращением модели адаптивного карантина, когда «будут введены красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны».

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов еще раз подчеркнул, что введение жесткого карантина в Украине возможно только при условии угрозы коллапса медицинской системы. По его словам, речь идет о ситуации, когда 65% коек с подведённым кислородом будут заполнены пациентами с коронавирусом.

Степанов призвал народных депутатов: «Давайте не вводить в панику». Он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один регион не входит в такую зону опасности, чтобы необходимо было вводить красную зону карантина.

Как сообщал УНИАН, 25 января Украина вышла из локдауна - усиленного карантина - и вернулась к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. В стране действуют ограничения «оранжевой» зоны.

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Автор: Надя Пришляк