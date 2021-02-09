Бывший губернатор Одесской области, а ныне глава Минздрава Максим Степанов живет в огромной квартире в центре Киева и ездит на машине, как у английской королевы.
Об этом сообщает Страна.
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По данным издания, старшая дочь чиновника Анна получает степень МВА в Париже, а до этого окончила университет в Чикаго. Про сына Михаила известно, что одно время он посещал элитную частную школу Kyiv International School, где за обучение только в 2017 году папа заплатил почти полмиллиона гривен, если верить его декларации.
Как сообщается, ездит главный медик страны на английской классике – внедорожнике Range Rover, стоимостью чуть более 2,7 млн грн (такая сумма значится в финансовой отчетности на сайте НАПК). Степанов ездит на пассажирском сидении и без телохранителей.
Такой джип только в модификации с правым рулем водит сама британская королева.
По данным журналистов, апартаменты Степанова находятся в деловом центре города. Квартира на 340 квадратных метров расположена в небоскребе рядом с ДК "Украина". Жилье в декларации записано на жену Наталью.
"Судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, на сегодняшний день цена "квадрата" в 25-этажной свечке около $2500. Поэтому, квартира Степанова потянет на $850 000", - говорится в материале.
Как сообщается, на входе и в лифте - пропускная система, дежурит охрана и консьерж. А жильцы могут прям с этажа попасть в подземный гараж.
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