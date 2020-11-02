В работе сайта КСУ произошли сбои / иллюстрация REUTERS

В работе официального сайта Конституционного суда Украины (КСУ) произошли сбои.

Читайте такжеЗеленский обратился к "Слугам народа" и предупредил о "смерти страны" из-за решения КСУ (аудио)О том, что сайт не работает, на своей странице в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

«Официальный сайт Конституционного суда выключен и не работает», – написала она.

Как пишет НВ, в КСУ назвали две возможные причины сбоев.

«К сожалению, не работает сайт. У нас есть два варианта: либо это хакерская атака, или количество запросов на сайт превысило его возможности. Наши специалисты над этим работают», – заявил собеседник издания.

Отмечается, что сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать.

Скандал в КСУ: что известно

  • 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
  • Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
  • 28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.
  • Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.
  • В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
  • Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

  • Сегодня на заседании фракции «Слуга народа» будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от «Слуги народа», среди прочего, будут обсуждать президентский проект  закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

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Автор: УНИАН