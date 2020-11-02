В суде назвали несколько вероятных причин произошедшего.

В работе официального сайта Конституционного суда Украины (КСУ) произошли сбои.

Читайте такжеЗеленский обратился к "Слугам народа" и предупредил о "смерти страны" из-за решения КСУ (аудио)О том, что сайт не работает, на своей странице в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

«Официальный сайт Конституционного суда выключен и не работает», – написала она.

Как пишет НВ, в КСУ назвали две возможные причины сбоев.

«К сожалению, не работает сайт. У нас есть два варианта: либо это хакерская атака, или количество запросов на сайт превысило его возможности. Наши специалисты над этим работают», – заявил собеседник издания.

Отмечается, что сайт удавалось запустить на несколько минут, но он снова переставал работать.

Скандал в КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Сегодня на заседании фракции «Слуга народа» будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от «Слуги народа», среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН