Криклий рассказал об условиях возвращения из заграничных поездок

Есть перечень стран, которые требуют, чтобы после прибытия к ним, туристы проходили карантин.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что после возвращения из-за границы украинцам не обязательно тестироваться на коронавирус.

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Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1". "Есть страны, где уровень эпидемиологической ситуации ниже, - это зеленая зона. Возвращаясь из этих стран украинцам, не надо проходить самоизоляцию или обсервацию. Пока так, потому что там ситуация лучше, чем у нас. Что вполне логично. А из красных зон - это страны, с эпидемиологической ситуацией хуже - обязательна самоизоляция, обсервация или установление приложения "Дій. вдома" с контролем изоляции", - поянив он.

По его словам, самоизоляция не предусматривает обязательного тестирования. "Поэтому пока тестирование выглядит как добровольное, поэтому в лаборатории обращаешься за свой счет", - добавил Криклий.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. В стране после трех месяцев карантина заработало 15 аэропортов.

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