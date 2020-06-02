С 15 июня: авиакомпания Windrose показала обновленный график рейсов по Украине

Частоту полетов по стране планируют увеличить с июля.

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) обнародовала скорректированный график регулярных полетов по внутренним маршрутам с 15 до 30 июня.

Как сообщает avianews, 15 июня после открытия аэропортов в Украине авиакомпания планирует запустить рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков, с 16 июня - из Киева во Львов. Все линии будут обслуживаться ежедневно.

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До конца июня самолеты будут летать во Львов и Харьков один раз в день, в Днепр и Одессу - два раза в день. С июля авиакомпания намерена увеличить частоту полетов. Открытие ежедневных рейсов Николаев-Киев перенесено на 15 июля.

Минимальная цена авиабилетов на июнь на маршруте Киев-Одесса составляет 790 грн, на линиях Киев-Львов, Киев-Днепр и Киев-Харьков — 951 грн. В стоимость входит перевозка багажа 23 кг и ручной клади 7 кг.

"Роза Ветров" планировала запускать новую региональную программу на самолетах Embraer 145 и ATR 72-600, однако первое время рейсы будут выполняться только на Embraer 145. Как сообщили авиакомпании, из-за ограничений на въезд в страны ЕС для граждан Украины ее специалисты не смогли провести приемку нового типа авиалайнеров.

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Сейчас для авиаперевозчика готовы два ATR 72-600. Их "Роза Ветров" рассчитывает забрать в Украину после 15 июня. Именно этот тип самолета должен стать основой полетной программы на маршрутах внутри Украины.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал возобновление авиасообщения 15 июня. Столичный аэропорт имени Сикорского после этого обнародовал список направлений, по которым будут возобновлены регулярные рейсы.

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