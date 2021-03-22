Верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса.

21 марта УПЦ Московского патриархата провела в нескольких городах Украины крестный ход.

Читайте такжеВ Украине запущена программа по сохранению еврейских кладбищОб этом сообщается на сайте УПЦ.

В Харькове состоялся крестный ход с молитвой о мире в Украине, люди прошли от собора до Покровского мужского монастыря.

Также шествие прошло в Запорожье, Киеве, Северодонецке, Харькове, Херсоне, Черкассах и других городах.

"За богослужением была вознесена сугубая молитва с просьбой о прекращении эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В шествии в Харькове приняли участие 3000 человек, нарушений правил карантина полицейские не увидели - сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Ольга Грабарь.

Верующие прошли от Благовещенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря с молитвой за здоровье и мир в Украине, передает Общественное.

С 11:00 на время проведения мероприятия полицейские перекрыли для машин Соборный спуск и улицу Университетскую. В 12:15 движение транспорта в центре Харькова возобновили.

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Автор: Людмила Жерновская