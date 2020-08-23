Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 23 августа
13:53, 23 августа 2020Общество
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В мире зафиксировано более 23 миллионов зараженных коронавирусом. В Украине - почти 105 случаев заболевания COVID-19.
От коронавируса в мире выздоровел почти 15 миллионов человек / фото УНИАН
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в рамках чего в ряде стран продолжают действовать карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 23 августа в мире зафиксировано более 23,2 миллиона случаев болезни COVID-19.
Жертвами эпидемии стали более 804 тысяч человек. Вылечились от коронавируса почти 15 миллионов пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
Сейчас в Украине зарегистрировано 104 958 случаев заболевания COVID-19. Умерли от недуга 2 271 человек, выздоровели – 52 235 пациентов.
За прошедшие сутки выявили 1 987 новых больных COVID-19.
Данные по COVID-19 в Киеве
В столице за прошедшие сутки, 23 августа, коронавирус диагностировали у 307 человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 насчитывает 11 814 киевлян.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 23 августа 2020
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