Спасти малыша врачам не удалось.

В детской больнице №2 Николаева умер шестимесячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеВ Кировоградской области от коронавируса умерла 11-месячная девочка (видео)Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, пишут «Новости-N».

По её словам, у ребенка была серьезная врожденная патология - он родился недоношенным, с весом 750 граммов.

4 декабря его госпитализировали в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось - спустя пять дней он скончался.

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Автор: УНИАН