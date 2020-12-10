Ребёнок родился недоношенным, пишет издание / REUTERS
В детской больнице №2 Николаева умер шестимесячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.
Читайте такжеВ Кировоградской области от коронавируса умерла 11-месячная девочка (видео)Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, пишут «Новости-N».
По её словам, у ребенка была серьезная врожденная патология - он родился недоношенным, с весом 750 граммов.
4 декабря его госпитализировали в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось - спустя пять дней он скончался.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Исчез нюх - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram