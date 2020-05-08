Свободно гуляли по селу: полиция взялась за директора дома престарелых, где умерло трое инфицированных пенсионеров

Следователи установили, что обитатели этого пансионата, несмотря на карантинные меры, свободно передвигаться по территории села без масок.

Полиция Киевской области объявила о подозрении директору дома для престарелых, где от COVID-19 скончались трое пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Об инфицированном коронавирусом пенсионере из села Зазимье правоохранителей проинформировали медики. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники Броварского отдела полиции.

Читайте такжеОслабление карантина в Украине с 11 мая: что будет разрешено

Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор с начала карантина не обеспечила должного ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла меры к изоляции больных.

Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что обитатели этого пансионата, несмотря на карантинные меры, свободно передвигаются по территории села без масок.

Также установлено, что к ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавируса. В результате таких нарушений заболели COVID-19 более десяти пенсионеров, трое из которых умерли.

Правоохранители сообщили о подозрении директору дома престарелых в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УКУ. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, впервые за время борьбы с пандемией за прошедшие сутки в столице - три летальных случая от коронавируса. По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.