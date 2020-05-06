Полупустые и с защитными пленками: как заработали рынки в Киеве (видео)

Покупателям меряют температуру – с высокой не пускают.

Ослабление карантина – в столице сегодня заработали два продуктовых рынка – Владимирский и Печерский. Накануне открыли еще три.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеК 1 сентября учебные заведения открываться уже не будут – Ляшко

Покупателям меряют температуру – с высокой не пускают. Среди обязательных условий – защитные маски и перчатки. Продавцы свои палатки обтянули пленкой и время от времени дезинфицируют поверхности.

Правда, часть рядов пуста, потому что о разрешении торговать узнали не все предприниматели.

Кроме того, со вчерашнего дня в Киеве можно купить кофе или шаурму «на вынос».

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.