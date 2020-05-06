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Полупустые и с защитными пленками: как заработали рынки в Киеве (видео)

18:29, 06 мая 2020
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Покупателям меряют температуру – с высокой не пускают. Среди обязательных условий – защитные маски и перчатки. Продавцы свои палатки обтянули пленкой и время от времени дезинфицируют поверхности.

Правда, часть рядов пуста, потому что о разрешении торговать узнали не все предприниматели.

Кроме того, со вчерашнего дня в Киеве можно купить кофе или шаурму «на вынос».

Как сообщал УНИАН, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

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