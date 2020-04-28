Степанов объяснил, при каком условии Украине удастся обойти пик заражений COVID-19
Украинцы смогут обойти пик заболеваемости коронавирусной инфекцией при условии соблюдения всех рекомендаций и разработанного министерством здравоохранения плана.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Между тем, он пояснил, что пик – это состояние, когда медицинская система не может оказывать медицинскую помощь всем больным из-за чрезмерной нагрузки.
«И если мы будем придерживаться всех карантинных мер, то я уверен, что пик маловероятен», – подчеркнул министр.
Степанов добавил, что сейчас Минздрав ищет баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.