Степанов объяснил, при каком условии Украине удастся обойти пик заражений COVID-19

Министр добавил, что сейчас Минздрав ищет баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина.

Украинцы смогут обойти пик заболеваемости коронавирусной инфекцией при условии соблюдения всех рекомендаций и разработанного министерством здравоохранения плана.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте такжеДепутаты просят Шмыгаля ослабит карантин в регионах с наименьшим количеством инфицированных

Между тем, он пояснил, что пик – это состояние, когда медицинская система не может оказывать медицинскую помощь всем больным из-за чрезмерной нагрузки.

«И если мы будем придерживаться всех карантинных мер, то я уверен, что пик маловероятен», – подчеркнул министр.

Степанов добавил, что сейчас Минздрав ищет баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.