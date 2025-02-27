Получить отсрочку может сразу несколько категорий граждан.

В Украине военное положение и мобилизация продлены до 9 мая. Однако есть категории мужчин, у которых есть право на отсрочку от мобилизации.

Когда аннулируется отсрочка от мобилизации, кто имеет на нее право и как ее оформлять - далее в материале.

Отсрочка от мобилизации - что известно

В соответствии с новым Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" на отсрочку могут рассчитывать:

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лица с инвалидностью;

военнообязанные, которые временно непригодны для службы по результатам ВВК;

военнообязанные отцы трех и более несовершеннолетних детей без долгов по алиментам;

люди, у которых близкие родственники погибли, пропали без вести во время АТО или военного положения, если они были задействованы в мероприятиях по обеспечению нацобезопасности.

Кроме того, освобождают от долга службы мужчин, у которых близкие родственники инвалиды первой и второй группы при условии, что нет другого родственника для ухода и поддержки. Это же касается отсрочки по уходу за пожилым родственником.

В некоторых случах возможна отсрочка от армии если жена инвалид 3 группы - 2025 год сохранил разные варианты для освобождения от службы.

Также не мобилизируют забронированных людей. На днях Кабмин продлил до 31 марта действие отсрочек забронированных работников, чтоб у предприятий было достаточно времени для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями и перебронирования персонала.

Студенты могут воспользоваться отсрочкой только, если они учатся на дневной или дуальной форме и получают последовательное образование. Для педагогов и научных сотрудников с ученой степенью она возможна, если их ставка не меньше 0.75.

Как оформляется отсрочка от армии

Если военнообязанному положена отсрочка от мобилизации, то для ее получения нужно пройти всего несколько шагов:

прийти в ТЦК и СП, взяв военный билет и паспорт;

написать заявление на получение отсрочки;

подать ее вместе с документами, которые подтверждают право на отсрочку, или их заверенные копии.

Студенты, инвалиды и многодетные родители могут получить отсрочку дома - через "Резерв+".

Важно помнить, что ее предоставляют не навсегда, а на определенное время. После этого отсрочку необходимо продлевать. Проверять ее актуальность можно также через "Резерв+".

Отсрочка аннулируется не только после сроков действия, но и в еще ряде случаев. Например, если человек увольняется с критически важного предприятия или оно само теряет этот статус и право бронировать персонал.

Отсрочка от мобилизации 2025 - изменения в марте

Юрист Адвокатского объединения "Глоба і Глоба" Сергей Ланкин рассказал УНИАН, изменится ли отсрочка от призыва с 1 марта.

"Именно с 1 марта не будут вступать в действие какие-то законодательные изменения о признании непригодными лиц с инвалидностью и предоставления им отсрочки от мобилизации. Сейчас получение отсрочки лицами с инвалидностью осуществляется на основании данных из Пенсионного фонда через приложение "Резерв+". Ранее люди получали отсрочку на период получения статуса лица с инвалидностью, то есть, если это происходило впервые - то речь шла о сроке в один год с последующим переосвидетельствованием", - отметил он.

По словам юриста, в связи с этим ранее мужчины получали отсрочку на год, тогда как сейчас это чаще делается через "Резерв+" со сроком на три месяца - на время военного положения.

"Наконец в "Резерв+" технически интегрировали сведения о том, что человек имеет инвалидность, и благодаря этому таких лиц перестали отправлять на ВВК. Ранее могли быть недоразумения - лицо с инвалидностью могло получать повестки на военно-врачебную комиссию или привлекаться к административной ответственности (за нарушение воинского учета предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен, - Ред.) в связи с неявкой на ВВК, но сейчас такая проблема устранена", - добавил Ланкин.

Как он объяснил, в соответствии с постановлением Кабмина №560, таких людей не отправляют на ВВК и их пригодность не определяется, поскольку их автоматически считают непригодными к военной службе.

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