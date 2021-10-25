Сегодня Коля "велюровый", он же нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, снова в центре внимания многих СМИ. А все из-за его, как всегда несуразного, комментария о ценах на продукты в Киеве. По словам любителя кулачных боев в Раде, сало на столичном Бессарабском рынке можно купить за 50 грн, а гречку – по 12 грн за килограмм. Интересно, в какой реальности живет народный избранник? И ходит ли он действительно за продуктами?

Казалось бы, ну, ляпнул Тищенко что-то не подумав, и проехали. Но нет. Этот его комментарий показывает огромнейшую пропасть между мировосприятием рядового украинца и владельца шикарнейшего ресторана "Велюр" Коли Тищенко. Да любой пенсионер из самой глухой глубинки без запинок назовет реальную цену на продукты питания. И из их уст прозвучит совсем другой ценник, поверьте! Ведь они живут совсем в иной реальности, считая каждую копейку и живя на нищенскую пенсию.

Хочу обратить внимание еще на один момент в комментарии замглавы фракции "СН": он, как оказалось, не видит роста цен про продукты в Украине. Эх, если бы его вспоминал каждый украинец при походе в магазин и ностальгии по прежним ценам, ему бы икалось без остановки. Все мы чувствуем удар по нашим кошелькам, приходя в маркет и сравнивая стоимость продуктов, например, за недалекие 1,5-2 года.

Да, интересно получается, когда пишущие законопроекты для народа депутаты сами абсолютно не разбираются в происходящем в стране!

Так давайте же поможем нашему нардепу Тищенко спуститься с небес на землю: на сегодня гречневую крупу он не купит менее чем за 40 грн (а что уже говорить о ценах на гречку на Бессарабке). Отведать украинского сала – тоже отнюдь не дешевое удовольствие, ведь актуальные цены стартуют от 165 грн/кг. Говядина, по словам "слуги" Николая, стоит от 50 до 70 грн/кг. Эх, если бы: цена такого вида мяса в нашей стране стартует в среднем от 200 грн/кг. Ну, откуда он взял такие цифры, интересно?

Да, интересно получается, когда пишущие законопроекты для народа депутаты сами абсолютно не разбираются в происходящем в стране!

В подтверждение вышеуказанных слов приведу данные Госстата: в сентябре средняя цена на говядину составляла 172 гривни за килограмм, на сало – 87 грн, гречку – 42,5 грн. Так где же "слуга" покупает продукты, на Марсе, что ли?

Здесь не могу не упомянуть цены в ресторане самого Тищенко. Кто не в курсе, он – владелец знаменитого ресторана "Велюр", отметившегося нарушением карантина в столице в локдаун. Ребята, да там ягодного чая попить стоит более 500 грн! Ценник на мясные продукты вполне ожидаемо весьма нескромный: здесь за 170 г стейка придется отдать более 500 грн. Николай, что-то здесь не сходится! Как вы можете покупать килограмм мяса за 70 гривень, а продавать готовый продукт с такой заоблачной наценкой, а? С таким успехом можно рассказывать, что и квартиры, в которых вы живете в Киеве, стоят по 8 тысяч долларов.

Пользователи сети не стали молчать и начали писать в комментариях под новостями с заявлением Тищенко, что это – "зашквар №2 после жомовой ямы Кивы", что "по таким ценам насчитывают минимальную зарплату" и что "он нашёл способ, как покупать продукты в 2012 году". Также в соцсетях недоумевают, откуда же тогда в "Велюре" берутся такие цены на мясо, как "на космические корабли". Другие же пишут: "Да он перепутал, это он о ценах за 100 г".

Шутки шутками, но грустно это все! Все мы дружно смеялись над предшественниками этих нардепов, говоря о том, как они страшно далеки от народа. Но, ребята, по сути ничего не изменилось. Разве о таком "слуге" мечтали избиратели, голосуя за Тищенко?

Ольга Робейко