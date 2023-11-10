Адвокаты это решение планируют обжаловать.

Шевченковский районный суд города Киева оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского об изменении ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокаты заявляли в связи с ухудшением состояния здоровья Коломойского.

Во время заседания адвокаты также заявили ходатайство о том, чтобы допросить в качестве свидетеля врача, составлявшего консультативное заключение о состоянии здоровья бизнесмена.

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В то же время прокурор отметил, что ходатайство о допросе свидетеля считает преждевременным, и заявил ходатайство об оставлении ходатайства стороны защиты без рассмотрения.

Так, судья удовлетворила заявление прокурора, приняв решение оставить ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения без рассмотрения.

В комментарии журналистам адвокат Коломойского Александр Лысак отметил, что для него решение суда было неожиданным. "По моему мнению, у следственного судьи отсутствовали полномочия о... удовлетворение заявления прокурора и оставление без рассмотрения моего заявления об изменении меры пресечения", - сказал он.

Лысак также, в частности отметил, что "оставление без рассмотрения - это фактически согласие с тем, что оно уже не имеет актуальности".

"А мы считаем, что оно является актуальным. Учитывая то, что мы, во-первых, и дополнили наше ходатайство об изменении (меры пресечения - УНИАН), и предоставили еще дополнительные материалы. Поэтому суд должен был рассмотреть наше ходатайство. А по результатам рассмотрения мог принять одно из двух решений: либо удовлетворить, либо отказать", - подчеркнул адвокат.

Он сообщил, что сторона защиты обратится в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой на это решение. "Считаем, что это решение не соответствует требованиям процессуального законодательства", - сказал Лысак и добавил, что если апелляционная инстанция эту апелляционную жалобу не возьмет к рассмотрению, то адвокаты будут обращаться в Верховный суд.

Относительно ухудшения состояния здоровья Коломойского Лысак отметил, что хотел бы, чтобы бизнесмен сам комментировал этот вопрос, но "суд ограничил нас в этом".

Адвокат также сообщил, что сегодня планируется очередной допрос Коломойского. "Игорь Валерьевич заинтересован в сотрудничестве", - добавил он.

Суд над Коломойским

Как сообщал УНИАН, Коломойский находится под стражей с начала сентября, когда ему объявили о подозрении. Изначально размер залога в качестве альтернативной меры пресечения составлял 509 млн грн. однако впоследствии суд увеличил ее до 3,9 млрд гривен.

Бизнесмена обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 годах с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

Суд первой инстанции и апелляционный суд систематически отказывают адвокатам Коломойского в изменении меры пресечения или уменьшении залога, несмотря на то, что защита подчеркивает неудовлетворительное состояние здоровья бизнесмена и невозможность внесения им залога из-за отсутствия таких средств.

Защита Коломойского также отмечает, что во время пребывания в изоляторе временного содержания он "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

9 ноября защитники бизнесмена заявили о необъективности следствия и ухудшении состояния здоровья своего клиента. По их словам, в СИЗО у Коломойского обнаружили новые заболевания, которые невозможно лечить в условиях изоляции.

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