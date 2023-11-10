Шевченковский районный суд города Киева оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского об изменении ему меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокаты заявляли в связи с ухудшением состояния здоровья Коломойского.
Во время заседания адвокаты также заявили ходатайство о том, чтобы допросить в качестве свидетеля врача, составлявшего консультативное заключение о состоянии здоровья бизнесмена.
В то же время прокурор отметил, что ходатайство о допросе свидетеля считает преждевременным, и заявил ходатайство об оставлении ходатайства стороны защиты без рассмотрения.
Так, судья удовлетворила заявление прокурора, приняв решение оставить ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения без рассмотрения.
В комментарии журналистам адвокат Коломойского Александр Лысак отметил, что для него решение суда было неожиданным. "По моему мнению, у следственного судьи отсутствовали полномочия о... удовлетворение заявления прокурора и оставление без рассмотрения моего заявления об изменении меры пресечения", - сказал он.
Лысак также, в частности отметил, что "оставление без рассмотрения - это фактически согласие с тем, что оно уже не имеет актуальности".
"А мы считаем, что оно является актуальным. Учитывая то, что мы, во-первых, и дополнили наше ходатайство об изменении (меры пресечения - УНИАН), и предоставили еще дополнительные материалы. Поэтому суд должен был рассмотреть наше ходатайство. А по результатам рассмотрения мог принять одно из двух решений: либо удовлетворить, либо отказать", - подчеркнул адвокат.
Он сообщил, что сторона защиты обратится в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой на это решение. "Считаем, что это решение не соответствует требованиям процессуального законодательства", - сказал Лысак и добавил, что если апелляционная инстанция эту апелляционную жалобу не возьмет к рассмотрению, то адвокаты будут обращаться в Верховный суд.
Относительно ухудшения состояния здоровья Коломойского Лысак отметил, что хотел бы, чтобы бизнесмен сам комментировал этот вопрос, но "суд ограничил нас в этом".
Адвокат также сообщил, что сегодня планируется очередной допрос Коломойского. "Игорь Валерьевич заинтересован в сотрудничестве", - добавил он.
Суд над Коломойским
Как сообщал УНИАН, Коломойский находится под стражей с начала сентября, когда ему объявили о подозрении. Изначально размер залога в качестве альтернативной меры пресечения составлял 509 млн грн. однако впоследствии суд увеличил ее до 3,9 млрд гривен.
Бизнесмена обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 годах с помощью сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.
Суд первой инстанции и апелляционный суд систематически отказывают адвокатам Коломойского в изменении меры пресечения или уменьшении залога, несмотря на то, что защита подчеркивает неудовлетворительное состояние здоровья бизнесмена и невозможность внесения им залога из-за отсутствия таких средств.
Защита Коломойского также отмечает, что во время пребывания в изоляторе временного содержания он "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.
9 ноября защитники бизнесмена заявили о необъективности следствия и ухудшении состояния здоровья своего клиента. По их словам, в СИЗО у Коломойского обнаружили новые заболевания, которые невозможно лечить в условиях изоляции.