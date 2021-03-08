Женщины составляют почти половину всех физических лиц – предпринимателей (ФЛП) в Украине, и их доля ежегодно растет.
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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.
"863 тыс. 455 женщины работают в Украине как ФЛП, это почти половина от всех предпринимателей — 46,6%. Доля женщин растет из года в год — еще в 2016 их было 44,8%», - говорится в сообщении.
Наибольшее количество женщин ведут бизнес в таких сферах как розничная торговля — 43,6% и предоставление других индивидуальных услуг — 9,3%.
На третьем месте среди сфер, которые выбирают женщины, - компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность — 4,9%.
"По состоянию на февраль этого года 43 тыс. 407 женщин работают предпринимателями в ИТ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежегодно доля женщин среди ІТ-ФОПов существенно растет. В 2017 году их процент составлял 20,9%, в этом году — уже 24,7%.
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