Некоторые украинцы могут быть освобождены от необходимости служить в армии.

Даже в период военного положения есть те, кто не подлежит мобилизации по разным причинам. Это значит, что эти люди не могут быть призваны в ряды ВСУ принудительно. УНИАН разобрался, к кому это относится.

Кто не подлежит мобилизации в Украине 2024 по возрасту

Согласно законопроекту №10449, обязанность мобилизоваться в период военного положения лежит на плечах абсолютно всех мужчин от 18 до 60 лет. При этом, важно понимать, что отправиться в армию высоки шансы у совершеннолетних ребят, только если они закончили военную кафедру или служили в армии. В остальных случаях до 25 лет принудительно мужчину мобилизовать не могут - только добровольно по контракту.

В перечне тех, кто не подлежит мобилизации в Украине, находятся и мужчины старше 60 лет - они полностью освобождены от необходимости несения воинской службы и даже могут выехать за границу.

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Назван полный список - кто не подлежит мобилизации

Мобилизация может коснуться далеко не каждого представителя сильного пола - в некоторых случаях нет никаких оснований для такой обязанности. По такому принципу действует не только мобилизация студентов, но и других мужчин. Например, в следующих ситуациях:

при наличии отсрочки - согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

с бронью - это прописано в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

в связи с непригодностью к несению воинской службы - данное положение регулирует приказ Минобороны №402;

при исключении с воинского учета.

Также есть и те, кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья, но для этого необходимо заключение военно-врачебной комиссии.

Важно обратить внимание на последний пункт о снятии с воинского учета, так как многие люди не видят разницы между "снят" и "исключен", а она огромна. Снять с учета военнообязанного могут по какой-либо причине, но также и, спустя время, поставить снова. Исключение подразумевает прощание навсегда. Произойти это может, например, по причине смерти или возникновения статуса пропавшего без вести, лишения гражданства Украины, достижения предельного возраста пребывания в запасе или непригодности к службе.

Бывший депутат киевского областного совета, адвокат Роман Симутин эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказал, на кого чаще всего сейчас обращают внимание сотрудники ТЦК.

Сейчас часто задерживают лиц в возрасте от 25 до 45 лет, иногда по вымышленным причинам, чтобы доставить в ТЦК.

Также, по его словам, есть повод волноваться мужчинам, которым более 50 лет, поскольку директива Командования Сухопутных сил ВСУ, в которой прописано ограничение мобилизации такой категории граждан, выполняется частично. Те, кто имеют дефицитные военно-учетные специальности, а также офицеры, подлежат мобилизации. Симутин думает, что идет фактически полное омоложение личного состава украинской армии.

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