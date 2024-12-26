Территориальная громада может получить право собственности на наследство, которое никто не принял, отметил эксперт.

Наследство может стать собственностью территориальной громады по решению суда, если на него не претендуют наследники.

Еще органы местного самоуправления могут полузаконным способом распоряжаться ничейным наследством до решения суда, рассказал в комментарии УНИАН бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин.

Юрист также объяснил нюансы насчет вступления в наследство и судебной волокиты в отношении имущества.

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Как долго можно не вступать в наследство?

Эксперт отметил, что есть общее правило, согласно которому наследники должны подать заявление нотариусу о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя, чтобы после этого было открыто наследственное дело, и имущество сменило собственника.

"При наличии уважительных причин, например, боевые действия, болезнь, выезд за границу, суд может определить дополнительный срок на подачу заявления. Но выезд за границу - это не железобетонное основание. Определение дополнительного срока подачи заявления может произойти даже через два-три-четыре года", - отметил адвокат.

Что будет с имуществом, если не вступить в наследство?

По словам Симутина, если наследники в течение шести месяцев не пошли к нотариусу, чтобы заявить о принятии ими наследства после умершего, например, его квартиры, то орган местного самоуправления может обратиться в суд, чтобы признать наследство выморочным. Такое заявление подается ими не ранее одного года со дня смерти наследодателя:

"В практике встречаются случаи, когда местные власти решением исполкома передают квартиру во временное пользование, а потом обращаются в суд. Это не предусмотрено законом. Закон определяет, что для сохранения имущества принимать меры по его охране должен нотариус".

Когда квартира переходит в собственность местной громады, и можно ли такое имущество вернуть, если вдруг появился наследник?

Симутин сказал, что территориальная громада получит право собственности на наследство, которое никто не принял, только после того, как суд признает его выморочным.

"Если во время судебной тяжбы появляется родственник наследодателя, то его могут привлечь к процессу как заинтересованное лицо. Кроме того, он может обратиться в суд с иском для определения ему дополнительного срока на принятие наследства", - объяснил собеседник.

Эксперт сказал, что если лицо это сделает, то рассмотрение дела о признании наследства выморочным может останавливаться до решения дела об определении или не определении дополнительного срока для его принятия. "В случае определения наследнику дополнительного срока, суд должен будет отказать органу местного самоуправления в удовлетворении их заявления о признании наследства выморочным", - подчеркнул Симутин.

Эксперт отметил, что если суд признал наследство выморочным, а после этого появился наследник, то он может подать иск о возвращении ему наследственного имущества, но возвращать что-то всегда очень-очень сложно.

"Вернуть имущество реально, но надо учитывать все обстоятельства, в частности, когда наследник узнал о наследстве и имеется ли имущество", - заявил он и добавил, что исход дела зависит от того, какие у лица были причины пропуска срока на принятие наследства.

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