Вступление в наследство - процесс непростой.

Абсолютно всегда вопрос оформления наследства для украинцев стоял остро, так как был сопряжен с бюрократическими и юридическими трудностями. Во время войны, когда люди гибнут ежедневно, такая процедура стала еще актуальнее. УНИАН выяснил, сколько стоит оформить наследство и как правильно вступить в него.

Ранее сообщалось, что украинцев хотят обязать выплачивать долги за умерших родственников.

Как вступить в наследство - варианты

Согласно законодательству Украины, провести такую процедуру можно двумя путями - по закону и через завещание. В статье 1222 гражданского кодекса Украины сказано, что по закону наследниками могут быть или люди, которые живы на момент открытия наследства, или те, что были зачаты при жизни человека, но рождены после его смерти и открытия наследства.

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Любые юридические лица и участники других видов гражданских отношений могут вступать в наследство по завещанию и никак иначе.

К тем, кто имеет право на наследство без завещания Украина относит родственников умершего, который не оставил соответствующего документа.Очередь определяется степенью родства:

первая - ребенок, супруг (супруга), родители;

- ребенок, супруг (супруга), родители; вторая - брат, сестра, дедушка, бабушка, внук (внучка);

- брат, сестра, дедушка, бабушка, внук (внучка); третья - племянник, племянница, дядя, тетя;

- племянник, племянница, дядя, тетя; четвертая - люди, которые проживали с усопшим как минимум 5 лет до того как было открыто наследство;

- люди, которые проживали с усопшим как минимум 5 лет до того как было открыто наследство; пятая - другие родственники до шестой степени родства.

Кроме того, существует понятие обязательной доли в наследстве. На нее могут рассчитывать нетрудоспособная вдова или вдовец, родители и дети, а также дети, которым меньше 18 лет.

По закону каждый из этих людей имеет право на свою часть, но если есть завещание, то гарантировано им положено по 50% от этой самой доли.

Адвокат Евгений Булименко в комментарии УНИАН объяснил, как по закону делится наследство:

Наследство делится в равных долях, но бывают исключения. Например, есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве.

Булименко привел пример, в котором человек-наследодатель оставил завещание и не упомянул в документе малолетнего ребенка. И, несмотря на то, что этот ребенок не фигурирует в завещании, он все равно наследует обязательную долю. Обязательная доля - это половина наследства, которую малолетний ребенок должен был бы унаследовать на общих основаниях.

В целом, по словам юриста, размер доли наследства является равным - она делится поровну между всеми наследниками. Конечно, сами наследники могут между собой договориться, как им изменить размер долей в пользу кого-то из них.

Как оформить наследство в Украине во время войны

Булименко объяснил, что если человек умирает, то наследники должны обратиться к нотариусу с заявлениями о вступлении в наследство. В том случае, когда обращение поступило от наследника первой очереди, нотариус заводит наследственное дело и далее - в течение шести месяцев, другие наследники также имеют право подать заявление о вступлении в наследство.

Эксперт отметил, что если не вступить в наследство через полгода - Украина, а точнее - законодательные нормы страны сработают "против" наследников. Можно будет считать, что они от наследства отказались.

Также юрист рассказал, как вступить в наследство во время войны, если наследодатель - человек, который погиб во время проведения боевых действий. Первое, что нужно сделать - подтвердить факт его смерти:

Это можно сделать в судебном порядке, то есть суд должен своим решением признать человека умершим. Во внесудебный способ можно признать человека только безвести пропавшим.

Без суда это можно сделать с помощью процедуры по закону о признании лиц погибшими при проведении боевых действий. Есть специальный реестр таких лиц. Нужно получить документ, подтверждающий факт смерти человека, а после этого можно обратиться к нотариусу для оформления наследства.

Также существует такое понятие как автоматическое вступление в наследство - в Украине этот термин можно использовать, если какой-то человек постоянно проживал с умершим. Считается, что именно он автоматически принял наследство.

Как подать документы на вступление в наследство

Вступление в наследство в военное время Украина проводит с определенными изменениями. Статья 1221 гражданского кодекса гласит, что необходимо определить место открытия наследства - им считается последняя локация, где жил умерший. Если она неизвестна, ею будет место, где находится недвижимое или основная часть движимого имущества.

Для людей, проживавших за границей, процесс оформления места открытия наследства регулируется Законом Украины "О международном частном праве".

В случае, если человек умер в местности, где по тем или иным причинам не работают государственные органы, можно подать заявление нотариусу без учета места открытия наследства. Эти правила для населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, будет актуально на весь период военного положения и в течение 6 месяцев после его отмены.

Для заявления на наследство 2024 нужны такие документы:

паспорт, код;

заявление;

свидетельство о смерти;

место регистрации умершего;

завещание;

место проживания наследодателя;

документы о родственных связях.

В каждом конкретном случае этот перечень может видоизменяться, поэтому лучше в индивидуальном порядке согласовывать его с нотариусом.

Булименко говорит, что о сроках можно не переживать - в любом случае у наследников есть шесть месяцев на подачу заявления к нотариусу о вступлении в наследство. Затем человек может в разный период получить свидетельство о праве на наследство.

Если человек по уважительной причине не уложился в шестимесячный срок для подачи заявления к нотариусу, то он имеет право обратиться в суд, чтобы ему предоставили дополнительный срок для принятия наследства.

- напоминает эксперт.

Суд, в зависимости от того, была у человека уважительная причина или нет, решает, предоставлять человеку дополнительное время или нет. Причиной для того, чтобы обращаться в суд, например, может быть пребывание на длительном лечении. Суд может это принять во внимание и предоставить дополнительный срок для вступления в наследство.

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