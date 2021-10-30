По словам главы города, ситуация "крайне сложная".

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что локдаун в столице "будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В городе Киеве очень плохая сейчас статистика, и с 1 ноября город входит в "красную" зону. Учитывая то, что прошлые дни по 40-45 человек, завтра статистика выйдет така, что за сегодня в нашем городе умерли 54 человека", - отметил Кличко.

По его словам, ситуация "крайне сложная".

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас локдаун в городе Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы", - подчеркнул мэр.

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"Красная" зона в Киеве

28 октября по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС стало известно, что с 1 ноября в Киеве вводится "красный" уровень эпидемической опасности.

Автор: Таня Поляковская