Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что локдаун в столице "будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"В городе Киеве очень плохая сейчас статистика, и с 1 ноября город входит в "красную" зону. Учитывая то, что прошлые дни по 40-45 человек, завтра статистика выйдет така, что за сегодня в нашем городе умерли 54 человека", - отметил Кличко.
По его словам, ситуация "крайне сложная".
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас локдаун в городе Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы", - подчеркнул мэр.
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"Красная" зона в Киеве
28 октября по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС стало известно, что с 1 ноября в Киеве вводится "красный" уровень эпидемической опасности.