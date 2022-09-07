Он призвал приобщаться к волонтерской инициативе по снабжению бандерпечей на фронт.

Виталий Кличко поддержал волонтерскую инициативу "Украинской команды" "Тепло на фронт" и передал боксерские перчатки со своим автографом, которые должны быть разыграны среди тех, кто будет донатить на бандерпечи для защитников, передает сайт "Украинской команды".

"Я присоединяюсь к волонтерской инициативе "Украинской команды" по обогреву тысяч военных. Это изготовление бандерпечей для защитников на передовой. Также передаю вот такие боксерские перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи", – заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что накануне холодов важно обеспечить воинов теплом, и призвал приобщаться к волонтерской инициативе по поставке бандерпечей на фронт.

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"На дворе становится холоднее. Готовимся к отопительному сезону. Но важно также обогреть наших защитников. Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим тепло – врагам будет пекло!" – отметил Кличко.

Как сообщает сайт "Украинской команды", в розыгрыше примут участие все донаты, сделанные с момента запуска акции "Тепло на фронт". Победителей будет несколько, их определит один из сервисов рандомных чисел. Присоединиться можно по ссылке.