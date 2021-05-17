После огласки диссертацию Ильи Кивы могут отправить на повторную экспертизу.

Народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву могут отправить на повторную защиту диссертации.

Такое мнение на телеканале OBOZREVATEL высказал советник министра внутренних дел Украины, доктор философии в области "Право" Владимир Мартыненко.

"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", – сказал Мартыненко.

Он отметил, что если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения, "работу отправляют на повторную экспертизу. Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза".

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"Сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате этой глубинной проверки. Но у меня есть сомнения, что в результате всех этих процессов Илье Киве присвоят научное звание "кандидат наук", – резюмировал эксперт.

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Екатерина Лиманская