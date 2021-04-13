Стелу "Кировоград" на въезде в Кропивницкий с Николаевского направления полностью разобрали.
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Об этом сообщает "Кировоградская Правда". Издание напомнило, что на выходных неизвестные срезали несколько букв со слова «Кировоград», образовав фразу «Киров гад».
Сегодня работники городского коммунального предприятия "Универсал 2005" демонтировали надпись на стеле полностью.
Областной центр был переименован из Кировограда в Кропивницкий 14 июля 2016 года, в рамках декоммунизации.
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