С 6 по 25 августа платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" проведет открытые кинопоказы в таких крупных городах как Чернигов, Черкассы, Харьков, Винница, Одесса, Хмельницкий, Запорожье, Каменец-Подольский, Николаев, а также в курортных городах – Затока, Коблево, Белгород-Днестровский, Бердянск, Каролино-Бугаз, Черноморск, Железный Порт, Лазурное, Скадовск, Геническ, Кирилловка.

На мероприятии запланированы показы трех фильмов: "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", "Віддана" и "Скажене весілля". Кинопоказы будут проходить с 15:00 до 20:00. Все фильмы – украинского производства, и были очень тепло приняты зрителями. Сейчас все эти ленты можно посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Кроме просмотра фильмов, Киевстар приготовил для зрителей комфортные пуфики, креативные фотозоны, активности с призами, угощения от партнера показов бренда Pumpidup, а также промокоды для бесплатного доступа к контенту Киевстар ТВ на семь дней.

Напомним, что Киевстар ТВ-это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает 270 телеканалов и более 20 000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке. Также ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу с пяти разных устройств – со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. А для абонентов Киевстар при просмотре со смартфона, трафик мобильного интернета не тарифицируется.

Справка о Киевстар:

Киевстар-крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали почти 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн пользователей "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Сейчас 87% населения Украины живет и работает в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания является лидером рынка фиксированного интернета, а также провайдером конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет, ТВ).Также Киевстар предлагает инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и проч. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, которая дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине и признан самым дорогим брендом и крупнейшим налогоплательщиком в области связи, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

Справка о Киевстар ТВ:

Совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу с пяти различных устройств-со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на начало августа 2021 года платформа насчитывала 270 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов и сериалов продолжительностью более 80 тыс. часов. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

Автор: Иван Бойко