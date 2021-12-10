Найти работу за границей и адаптироваться в чужой стране после приезда – для многих украинцев это напоминает рискованную игру в рулетку.

18% соискателей работы за рубежом имеют дело с мошенниками или просто не проверяют работодателей уже на первом этапе трудоустройства – поиске вакансии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу ассоциации компаний по трудоустройству за рубежом, говорится в сюжете "5 канала".

"Приехать за границу и быть обманутым, остаться без заработной платы, денег и так далее. Это страх, который чаще всего сопровождает людей, которые едут в Польшу. И да, не будем скрывать, что такие ситуации порой имеют место. Насчет второго страха – это попасть к работодателю, который некорректно ведет документы. И потом работники сталкиваются с тем, что не могут оформить необходимые документы", – пояснила директор Департамента рекрутации компании Gremi Personal Анна Джоболда.

Специалисты рынка труда в Польше удивляются: украинцев не останавливает даже тот факт, что мошенники предлагают заоблачную оплату, которая не соответствует низкой квалификации соискателя.

"Слышим от них: "Я видел такое же объявление, но на высшую ставку". Они едут там, где им обещают. Но через некоторое время возвращаются к нам, потому что столкнулись там или с невыплатой зарплаты, или с тем, что им неправильно вели документацию и потом они не смогли продлить свое пребывание на территории Польши", – отметила Джоболда.

Автор: Григорий Бондарь