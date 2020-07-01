Казаки в Мелитополе собрались патрулировать улицы, в полиции уже ответили (фото)

Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротокол, уверены в организации.

Казаки в Мелитополе Запорожской области решили выйти на улицы в роли народной полиции.

Об этом сообщает местное издание РИА-Мелитополь.

Сегодня состоялась церемония открытия, на которой организация открыла свою канцелярию. С импровизированной сцены войско рассказало и о намерении ужесточить контроль над общественной безопасностью собственным присутствием.

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«Мы готовим формирование, которое в роли народной полиции будут осуществлять охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и раньше: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе – на многих мероприятиях», – сказал атаман куреня Игорь Лысенко.

Казаки уже ведут переговоры по этому поводу с чиновниками на уровне сел.

«Казаки так же, как и полиция, имеют право проводить задержание и составлять админпротокол... И неподчинение казакам приравнивается к неповиновению полицейским», – уверены в организации.

В полиции же отметили, что общественные формирования могут привлекаться к охране общественного порядка и государственной границы лишь после прохождения специальной регистрации и осуществлять такую деятельность исключительно с участием полиции.

«В настоящее время общественное формирование в соответствии с действующим законодательством не зарегистрировано. Только после регистрации возможно обсуждение сотрудничества с правоохранительными органами. Деятельность таких общественных формирований происходит лишь с привлечением сотрудников полиции», – сообщили в комментарии Радио Свобода в отделе коммуникации полиции региона.

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