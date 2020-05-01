В Днепре полиция не позволила активистам повесить сорванный флаг ОУН-УПА – соцсети (фото)

Правоохранители заявили, что владелец памятника разрешения на установку национальной символики не предоставлял, активисты возразили.

В Днепре произошла словесная стычка между правоохранителями и местными активистами, которые хотели повесить на памятник сорванный накануне флаг ОУН-УПА.

Об этом сообщает Днепр оперативный.

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По словам инициаторов акции, флаг был сорван 23 апреля – в то время, когда поблизости дежурил патруль полиции. Теперь правоохранители, утверждают активисты, пытаются их оттеснить.

Правоохранители заявили, что владелец памятника разрешения на установку национальной символики не предоставлял, активисты возразили.

«Они являются собственностью «Пивденмарша», который не возражает, чтобы здесь был красно-черный украинский флаг. Ни у областной рады, ни у коммунальщиков прав собственника нет», – пояснил один из участников собрания.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов категорически осуждает решение исполнительного комитета Черкасского городского совета смягчить карантинные ограничения и ожидает от правоохранительных органов на оценку таких действий.