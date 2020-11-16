Состоялся ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что правительство уже подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

"В частности мы восстанавливаем поддержку для малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы «для бизнеса в рамках программы» 5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", – сказал премьер.

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В следующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи состоятся с представителями каждой отрасли.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

В Украине за все время пандемии на COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.

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Автор: Константин Гончаров