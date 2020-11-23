Полиция составила сотни административных протоколов за нарушение карантина выходного дня.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ МВД прокомментировали отказ некоторых мэров вводит карантин выходного дняЭто уже второй уикенд, который страна провела в условиях ограничений, когда разрешение на работу было только у продуктовых магазинов, аптек и заправок.
"Но соблюдали правила не все, говорят в полиции. Во время круглосуточных рейдов по всей стране полиция составляла админпротоколы на предпринимателей, которые в нарушение правительственного распоряжения все-таки принимали посетителей, например, в помещениях кофеен или салонов красоты", - говорится в сюжете.
Впервые в эти выходные по новому закону штрафовали и самих посетителей общественных мест – за отсутствие масок.
Карантин в Украине: ограничения и запреты
11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
В Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из "оранжевой" зоны карантина.
Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзал,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.
На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.
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