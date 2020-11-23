Страна провела второй уикенд в условиях ограничений, когда разрешение на работу было только у продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Полиция составила сотни административных протоколов за нарушение карантина выходного дня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ МВД прокомментировали отказ некоторых мэров вводит карантин выходного дняЭто уже второй уикенд, который страна провела в условиях ограничений, когда разрешение на работу было только у продуктовых магазинов, аптек и заправок.

"Но соблюдали правила не все, говорят в полиции. Во время круглосуточных рейдов по всей стране полиция составляла админпротоколы на предпринимателей, которые в нарушение правительственного распоряжения все-таки принимали посетителей, например, в помещениях кофеен или салонов красоты", - говорится в сюжете.

Впервые в эти выходные по новому закону штрафовали и самих посетителей общественных мест – за отсутствие масок.

Карантин в Украине: ограничения и запреты

11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из "оранжевой" зоны карантина.

Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзал,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

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Автор: УНИАН