Ответчиком по указанным искам выступает Кабинет министров Украины / фото УНИАН, Евгений Кравс

В Окружном административном суде города Киева в целом с 12 ноября зарегистрировано уже семь исков об обжаловании карантина выходного дня.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОАСК.

«Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано еще три иска, в которых истцы просят отменить установленный правительством карантин выходного дня. За последние два дня с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП «Тернопольская кинокомиссия» и Тернопольская областная общественная организация «Предприниматели Галичины». Ответчиком по указанным искам выступает Кабинет министров Украины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлавные новости Украины 26 ноября: введение жесткого карантина на Новый год и антирекорд коронавируса

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Всего с 12 ноября 2020 года в суда поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства от 11 ноября 2020 года об установлении дополнительных ограничений в выходные дни. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабмину, поступивший в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня.

Карантин выходного дня в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк