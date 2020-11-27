За последние два дня с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП «Тернопольская кинокомиссия» и Тернопольская областная общественная организация «Предприниматели Галичины».

В Окружном административном суде города Киева в целом с 12 ноября зарегистрировано уже семь исков об обжаловании карантина выходного дня.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОАСК.

«Канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано еще три иска, в которых истцы просят отменить установленный правительством карантин выходного дня. За последние два дня с такими требованиями в суд обратилась Луцкий городской совет, КП «Тернопольская кинокомиссия» и Тернопольская областная общественная организация «Предприниматели Галичины». Ответчиком по указанным искам выступает Кабинет министров Украины», - говорится в сообщении.

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Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Всего с 12 ноября 2020 года в суда поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства от 11 ноября 2020 года об установлении дополнительных ограничений в выходные дни. Таким образом, каждый четвертый иск к Кабмину, поступивший в суд за последние две недели, касается локдауна выходного дня.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Дмитрий Хилюк