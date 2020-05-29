Карантин во Львовской области продлили, а на Закарпатье ограничения смягчат

Некоторые регионы не готовы к следующему этапу ослабления карантинных ограничений.

В связи с эпидемиологической ситуацией во Львовской области продлили карантин. В последние дни в регионе растет количество новых инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

Читайте такжеКарантин в Украине: пленум Верховного суда оспаривает ряд введенных ограниченийНа внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о продлении карантина до 1 июня.

Отмечается, что показатели инцидентности в регионе в настоящее время составляют около 14,5. По постановлению Кабинета министров он должен составлять 12.

С начала недели в области лабораторно подтвердили более 300 новых случаев коронавируса. Кроме того, было зафиксировано 12 летальных исходов.

Также в регионе фиксируют увеличение загруженности коек в больницах. Сейчас этот показатель составляет 21%.

Тем временем в Закарпатской области с 1 июня приняли решения ослабить карантин – в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей.

Об этом написал глава Закарпатской ОГА Алексей Петров в Facebook.

По его словам, количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения в области составляет 11,48 (при заявленном показателю не более 12 человек на 100 тысяч населения). Поэтому было принято решение ослабить карантинные ограничения.

Так, с 1 июня в области запустят регулярные и нерегулярные рейсы городского, межобластного и международного значения. Также будут разрешены спортивных мероприятий без зрителей (не более 50 человек); проведение религиозных мероприятий, при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади; работа гостиниц (без ресторанов, бассейнов, спа-зон); работа спортивных залов, фитнес-центров (кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек); посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях

Отмечается, что ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

«Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня», – добавил Петров.

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

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