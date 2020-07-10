В Одессе шесть элитных развлекательных заведений нарушали карантин

В отношении нарушителей составлены админпротоколы.

В Одессе полиция выявила нарушения карантинных ограничений в шести элитных развлекательных заведениях города.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он отметил, что правоохранители особое внимание уделяют контролю соблюдения карантинных ограничений в развлекательных заведениях, расположенных в курортной зоне, так как их посещает большое количество отдыхающих.

По его словам, нарушения выявлены в заведениях на пляже «Аркадия» – клубах «Итака», «Ибица», «Вестерн» и Red Line, а также в ночном клубе Park Residence (Французский бульвар) и ресторане «Соло» (ул. Академическая).

Как отметил Бех, с начала курортного сезона (с 25 мая) полиция провела 213 рейдов, составлено 152 админпротокола в отношении администраторов, персонала различных развлекательных заведений и посетителей, которые пренебрегали карантинными мерами.

По его информации, по 24 протоколам есть судебные решения, предусматривающие наложение санкций на общую сумму 408 тыс. грн, в 28 случаях суды ограничились предупреждениями граждан.

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