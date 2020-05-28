Кличко назвал условия, при которых Киев может вернуться к строгому карантину

Решение о таких условиях приняла столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал условия, при которых в столице может быть приостановлено введенное ослабление карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга Кличко отметил: «Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы ослабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий».

По словам Кличко, Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину.

Как сказал мэр, столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об условиях, при которых Киеве может приостановить введенное ослабление карантина: если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения; если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

По словам Кличко, правительство определило показатели, по которым можно вводить ослабления, а власть Киева разработала алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемической ситуации, город будет принимать меры и ужесточать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса.

«Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: давайте вместе не допустим возвращения в карантин! Давайте соблюдать правила безопасности - не пренебрегать масками, перчатками, социальной дистанцией, внимательно относиться к своему здоровью! Это - несложно и крайне необходимо», - призвал мэр.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 28 мая зарегистрировано 2 тыс. 793 случая заболевания COVID-19, за сутки - 54 новых.

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