В общеобразовательных учреждениях Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ.
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Как информирует пресс-служба Харьковского городского совета, об этом сегодня во время совещания сообщила директор департамента образования Ольга Деменко.
Она напомнила, что на период усиленного карантина младшие классы пошли на дополнительные каникулы, а ученики 5-11 классов перешли на дистанционное обучение.
"С понедельника школьники с 1-го по 11-й класс приступают к учебным занятиям. Все школы знают об этом, готовятся. В частности, коммунальные предприятия, которые организуют питание, уже занимаются этим вопросом. Детские сады, как и во время локдауна, продолжают работать в штатном режиме", - отметила Деменко.
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